Сформированы именные воинские подразделения региона для прохождения военной службы по контракту

В рамках повышения престижа военной службы по контракту, материального стимулирования, уровня социальной защиты граждан, поступающих на военную службу по контракту, и членов их семей, Правительством Новосибирской области принят ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих единовременные и ежеквартальные социальные выплаты гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, из регионального бюджета в размере соответственно 200 тысяч рублей при заключении контракта и 60 тысяч рублей ежеквартально, а также сохранение за данными гражданами рабочих мест на период прохождения военной службы.