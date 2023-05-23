Военное обозрение

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Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики

Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики

Эксперты в Армении обсуждают заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван, в принципе, готов признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

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