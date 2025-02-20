Daily Mail: частое вздутие живота может указывать на рак яичников

Учащенное мочеиспускание, изменение режима дефекации, изменение аппетита, вздутие живота, боль в нижней части спины, необъяснимая потеря веса, усталость, боль во время секса, кровотечение между менструациями и тошнота могут указывать на рак яичников.
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