Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА. Ротенберг и Беглов сопровождали президентов

Президенты России и Беларуси в воскресенье осмотрели «СКА-Арену» в Петербурге. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.
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