Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

30 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на час. Согласно информации, предоставленной оперативным каналом информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту, транспортный переход открыли в 8:25.