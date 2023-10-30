Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

30 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на час. Согласно информации, предоставленной оперативным каналом информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту, транспортный переход открыли в 8:25.
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