ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Прелестно ! Но бесполезно: с 404-й ни каких долгов не получишь. Гныды они такие - берут в долг и никогда не отдают.Суд удовлетворил ...
  • Валерий Соловьев
    Опять собянин?Крымский завод по...
  • Сергей Румянцев
    Ничего не произойдёт! Через некоторое время Израиль , США и НАТО всех задавит на той , другой стороне противостояния....Новый виток арабо...

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

30 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на час. Согласно информации, предоставленной оперативным каналом информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту, транспортный переход открыли в 8:25.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх