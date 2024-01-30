Ученые из Казани нашли способ определять предвестники инсульта

Ученые научно-исследовательской лаборатории «Нейрофизиология» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Франции, Германии и Испании изучили процессы в мозге человека, которые говорят о начале патологических изменений — волны распространяющейся деполяризации.