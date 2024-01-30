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  • Фил
    Смотри как правда-животворящая нечисть нацистскую коробит.Немецкого корресп...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

Ученые из Казани нашли способ определять предвестники инсульта

Ученые из Казани нашли способ определять предвестники инсульта

Ученые научно-исследовательской лаборатории «Нейрофизиология» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Франции, Германии и Испании изучили процессы в мозге человека, которые говорят о начале патологических изменений — волны распространяющейся деполяризации.

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