Ученые из Казани нашли способ определять предвестники инсульта

Ученые научно-исследовательской лаборатории «Нейрофизиология» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Франции, Германии и Испании изучили процессы в мозге человека, которые говорят о начале патологических изменений — волны распространяющейся деполяризации.
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