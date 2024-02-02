Эксперт Кук: Военный ответ США Ирану может провалиться из-за открытости Байдена

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена не скрывает собственных намерений дать ответ проиранским группировкам, действующим на территории Сирии и Ирака, в связи с нападением на базу США в Иордании.
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