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Число отравившихся в санатории "Магистраль" в Кемеровской области выросло до 40

Число отравившихся в санатории "Магистраль" в Кемеровской области выросло до 40

Число отравившихся в санатории "Магистраль" в Салаире Кемеровской области увеличилось до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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