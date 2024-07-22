Число отравившихся в санатории "Магистраль" в Кемеровской области выросло до 40

Число отравившихся в санатории "Магистраль" в Салаире Кемеровской области увеличилось до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
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