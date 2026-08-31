Пегула о просьбах друзей достать билеты на US Open: «Чувствуешь себя так, будто составляешь список гостей на свадьбу»

Джессика Пегула рассказала о многочисленных просьбах друзей и знакомых достать билеты на US Open . Ранее мама Коко Гауфф написала в инстаграме , что все билеты, которые могла выделить Коко, уже распределены, и попросила близких не рассчитывать больше чем на два билета.