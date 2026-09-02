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Кухня и дом

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Каменный ламинат SWF: почему я перестала искать компромисс между красотой дерева и стойкостью плитки

Каменный ламинат SWF: почему я перестала искать компромисс между красотой дерева и стойкостью плитки

Выбор напольного покрытия редко бывает простым. Обычно приходится заранее смириться с каким-то неудобством: либо пол красивый, но уязвимый к влаге, либо прочный, но холодный и жёсткий.

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