Посол в России: Мозамбик заинтересован в запуске прямых рейсов в Москву

Вопрос запуска прямых рейсов в Москву и другие города России вызывает большой интерес у Мозамбика. С соответствующим заявлением выступил в воскресенье, 5 октября, на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» посол африканской республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии