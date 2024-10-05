Посол в России: Мозамбик заинтересован в запуске прямых рейсов в Москву

Вопрос запуска прямых рейсов в Москву и другие города России вызывает большой интерес у Мозамбика. С соответствующим заявлением выступил в воскресенье, 5 октября, на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» посол африканской республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.