Матвиенко назвала «полным беспределом» действия США в отношении Кубы

Заявление Вашингтона о том, что Куба является «страной-спонсором терроризма», является неприемлемым и заставляет поднять вопрос о том, чтобы США в контексте поддержки терактов «посмотрели на себя в зеркало».
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