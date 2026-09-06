Джанни Инфантино подтвердил участие в выборах президента ФИФА в 2027 году

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что действующий президент организации Джанни Инфантино будет баллотироваться на новый срок.
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