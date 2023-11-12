# Чернильница Друзья, все мы знаем, что незаменимые иностранные специалисты довольно плотно оккупировали отдельные сферы на рынке труда.
Чиновники просыпаются: Ещё один регион ограничивает мигрантов в правах
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да не просыпаются ЭТИ....!!!!ГДЕ-ТО ПОПРИЖАЛИ ИЛИ ВЗБЗДНУЛИ ЗА СВОИ НАСИЖЕННЫЕ МЕСТА!!!!
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1 д.
Галина Чужая
За такие дела должна сидеть за измену Родине. Фактически то, что она делала это подрыв государственности!!!!
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1 д.
Светлейший
Вот бы уже и Собянин "проснулся"! А то в Москве черного урюка стало слишком много...
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18 час.
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