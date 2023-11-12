Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Ким, молодец!!Бесстрашный. Ким ...
  • Фарид Сабиров
    Это же хохлы главный принцип все на шару , теперь из отодрать выбросить не получиться. Уже присосались намертво.Европа натерпелас...
  • Галина Чужая
    Неее, ни у кого в Мире нынче нет больше санкций чем у нас -  общее количество ограничений достигло 5532. Это почти в ...Бесстрашный. Ким ...

Чиновники просыпаются: Ещё один регион ограничивает мигрантов в правах

Чиновники просыпаются: Ещё один регион ограничивает мигрантов в правах

# Чернильница   Друзья, все мы знаем, что незаменимые иностранные специалисты довольно плотно оккупировали отдельные сферы на рынке труда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Zoia Goldshtab
Да не просыпаются ЭТИ....!!!!ГДЕ-ТО ПОПРИЖАЛИ ИЛИ ВЗБЗДНУЛИ ЗА СВОИ НАСИЖЕННЫЕ МЕСТА!!!!
Ответить
1 д.
Галина Чужая
За такие дела должна сидеть за измену Родине. Фактически то,  что она делала это подрыв государственности!!!!
Ответить
1 д.
Светлейший
Вот бы уже и Собянин &quot;проснулся&quot;! А то в Москве черного урюка стало слишком много...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх