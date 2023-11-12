Чиновники просыпаются: Ещё один регион ограничивает мигрантов в правах

Zoia Goldshtab Да не просыпаются ЭТИ....!!!!ГДЕ-ТО ПОПРИЖАЛИ ИЛИ ВЗБЗДНУЛИ ЗА СВОИ НАСИЖЕННЫЕ МЕСТА!!!!

Галина Чужая За такие дела должна сидеть за измену Родине. Фактически то, что она делала это подрыв государственности!!!!