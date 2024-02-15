Такой сюжет France 24 гуляет в сети. Франция объясняет недавний отказ Макрона ехать на Украину по соображениям безопасности.
Версия France 24: Зеленский планировал убить Макрона, инсценировав нападение России
Комментарии
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Евгений Мангуш
Вряд ли обком это разрешил. Я думаю , что Макрону надоел Зеля и это, чтобы отцепиться от него.
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10 час.
Галина Смирнова
А чем Зеленский рисковал? Хайли-лайкли это Путин! Формула на все времена, работает безотказно.... Янки грохнут дедушку перед выборами, скажут - Путин! Мир утрется, скажет - конечно! Как-то так.....
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9 час.
Кошмар
Эти слухи и сам Макрон мог пустить, чтобы соскочить с поезда "Украина-ад"
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8 час.
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