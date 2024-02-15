Версия France 24: Зеленский планировал убить Макрона, инсценировав нападение России

Евгений Мангуш Вряд ли обком это разрешил. Я думаю , что Макрону надоел Зеля и это, чтобы отцепиться от него.

Галина Смирнова А чем Зеленский рисковал? Хайли-лайкли это Путин! Формула на все времена, работает безотказно.... Янки грохнут дедушку перед выборами, скажут - Путин! Мир утрется, скажет - конечно! Как-то так.....