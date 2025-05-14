Кладбище под Орлом становится помойкой

К майским праздникам власти не смогли навести порядок на кладбищах Орловщины. Наугорское место захоронения захламлено, особенно наглядно это можно наблюдать напротив АЗС «Газпромнефть», недалеко от въездной стелы «Орёл».
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