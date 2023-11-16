Новая магнитная буря ожидается на Земле с 22 до 26 ноября

Ученые спрогнозировали новую магнитную бурю уровня G1 (слабая) с 22 до 26 ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
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