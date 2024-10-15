Под Андреевой сломался стул в прямом эфире 1 канала, но она продолжила вести выпуск на полусогнутых ногах. Видео

Avia.pro - СМИ Стул ломается, а новости продолжаются": Екатерина Андреева едва не упала в прямом эфире, но продолжила вести выпуск на полусогнутых ногах Если в мире телевидения и есть титаны, то Екатерина Андреева точно занимает почётное место среди них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии