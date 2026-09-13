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Царьград

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Дагестанец расстрелял многодетную мать, обвинив в "позорной работе"

Дагестанец расстрелял многодетную мать, обвинив в "позорной работе"

Дагестанец расстрелял многодетную мать и её дочь, после чего сдался полиции. По данным Mash, причиной конфликта могла стать "позорная работа" женщины: бывший муж требовал от неё уволиться, опасаясь, что люди плохо подумают о семье.

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