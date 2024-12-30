ВСУ атаковали четыре региона России: главное за сутки

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов РФ, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что РФ не будет участвовать в «саммите мира», а на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров.
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