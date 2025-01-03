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Вечерний Новосибирск

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Побег из банка в новогоднюю ночь совершил бомж в Новосибирске

Побег из банка в новогоднюю ночь совершил бомж в Новосибирске

Новогодняя ночь может стать временем не радостным, а тревожным – если потерять бдительность. Так, ночью 1 января 2025 года гвардейцы помогли родителям найти потерявшегося на пешеходной улице Ленина ребенка и разняли три драки.

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