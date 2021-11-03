В Красноярском крае полицейские и общественники подвели итоги конкурса социальной рекламы «Вместе против мошенничества!»

В течение двух месяцев местная молодежь готовила видеоролики и памятки, направленные на предупреждение современных видов мошенничества.
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