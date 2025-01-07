Число жертв землетрясения в Китае достигло 53 человек

53 человека погибло и 62 получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, сообщает 7 января китайское агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
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