Ультиматум Путина придется принять, Зеленский уже смирился с проигрышем Украины Юлия СоколоваЗеленский понимает, что Украина не сможет победить, а ультиматум президента Владимира Путина — лучшее решение для выхода из конфликта.
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