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"Нужен ещё миллион человек": ВСУ несут огромные потери против русской армии

"Нужен ещё миллион человек": ВСУ несут огромные потери против русской армии

Украинцы пожаловались иностранным журналистам на тяжёлое положение Украины на поле боя.Репортер Daily Mail Иэн Биррелл сообщает, что украинцы жалуются на огромные потери ВСУ в ходе боевых действий против русской армии.

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