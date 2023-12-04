Украинцы пожаловались иностранным журналистам на тяжёлое положение Украины на поле боя.Репортер Daily Mail Иэн Биррелл сообщает, что украинцы жалуются на огромные потери ВСУ в ходе боевых действий против русской армии.
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