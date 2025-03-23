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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гретцки начнет присутствовать на матчах «Вашингтона», когда Овечкину останется 4 шайбы до него. 15 официальных лиц НХЛ будут приезжать на игры (Крис Джонстон)

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 888 шайб в 1480 играх регулярного чемпионата за карьеру. Ему осталось забить 7 голов, чтобы опередить Уэйна Гретцки (894 в 1487).

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