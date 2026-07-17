В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело за попытку поджога автозаправочной станции в Балашихе

В дежурную часть отдела полиции по мкр. Железнодородный МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Керамическая, девушка предпринимает попытки поджога топливного резервуара.
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