Ветврач Фроленко: не смотрите пристально в глаза бродячим собакам

При встрече со стаей бродячих собак не ведите себя агрессивно и не убегайте от стаи, так вы спровоцируете животных на атаку.
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