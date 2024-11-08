ФСБ перекрыла канала поставки кокаина в Евросоюз через Россию. Иностранцы пытались провести свыше 1 тонны наркотика на сумму в 3,5 млрд рублей через Ленобласти, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
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ФСБ перекрыла канала поставки кокаина в Евросоюз через Россию. Иностранцы пытались провести свыше 1 тонны наркотика на сумму в 3,5 млрд рублей через Ленобласти, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.