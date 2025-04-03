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Царьград

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Губернатор Кобзев: Электроснабжение в Иркутской области полностью восстановлено

Губернатор Кобзев: Электроснабжение в Иркутской области полностью восстановлено

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о полном восстановлении электроснабжения в деревне Буреть после крушения Ту-22М3.

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