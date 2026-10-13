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Поставки российского дизеля в США вызвали спор о законности сделки

Поставки российского дизеля в США вызвали спор о законности сделки

США получат российский дизель – заявления Дональда Трампа в октябре 2026 года на фоне действующих санкций вызвали вопросы о соблюдении американского законодательства.

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