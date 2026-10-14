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Рынок акций России открылся ростом 14 октября

Рынок акций России открылся ростом 14 октября

Рост акций на российском рынке произошел на фоне разрешения США на экспорт российского дизтоплива из-за дефицита.

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