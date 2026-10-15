The joint actions of the Russian groups of troops "Vostok" and "Dnepr" in the Zaporozhye direction led to the fact that the grouping of the Armed Forces of Ukraine in Orekhove has almost lost her combat capability and is exhausted, her fate is sealed.
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