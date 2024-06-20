Прощание с погибшим при ударе ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Церемония прощания с военным фотокорреспондентом издания News.ru Никитой Цицаги, который скончался в районе Угледара в ДНР в результате удара со стороны украинских военных, пройдет в 22 июня в десять часов утра в столице России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии