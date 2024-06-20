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Прощание с погибшим при ударе ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Прощание с погибшим при ударе ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Церемония прощания с военным фотокорреспондентом издания News.ru Никитой Цицаги, который скончался в районе Угледара в ДНР в результате удара со стороны украинских военных, пройдет в 22 июня в десять часов утра в столице России.

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