Экспериментальный препарат облегчил симптомы длительного ковида

Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное в Гонконге, показало, что экспериментальный препарат SIM01 облегчает множественные симптомы длительного заболевания COVID или постковидного синдрома.
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