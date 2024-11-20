НСА: каждый третий договор страхования урожая в России относится к малым формам хозяйствования

В России в 2024 г. почти каждый третий договор страхования урожая заключен хозяйствами, параметры деятельности которых относятся к малым формам, – сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов на Круглом столе Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ 19 ноября.
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