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Биоразлагаемые пакеты: экологичная угроза здоровью?

Ученые предупреждают: биоразлагаемые пакеты могут быть опасны для здоровья. Исследования выявили их токсичность — повреждение печени, нарушение метаболизма и дисбаланс микрофлоры кишечника у подопытных животных Новое исследование китайских ученых из Юго-Восточного университета поставило под сомнение безопасность биоразлагаемых пакетов, которые позиционируются как экологичная альтернатива обычному пластику.

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