Как сообщает Джо Вардон из The Athletic, многие давние сотрудники «Мэдисон-сквер-гарден» не получат перстни от «Никс», несмотря на то, что ранее на «длинный список» сотрудников было разослано электронное письмо, в котором их просили выбрать дизайн своего «чемпионского перстня сотрудника».