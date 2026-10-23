Как сообщает Джо Вардон из The Athletic, многие давние сотрудники «Мэдисон-сквер-гарден» не получат перстни от «Никс», несмотря на то, что ранее на «длинный список» сотрудников было разослано электронное письмо, в котором их просили выбрать дизайн своего «чемпионского перстня сотрудника».
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