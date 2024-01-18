Вода из крещенской купели на Сухотино в Чите не прошла проверку

Проба воды из купели на реке Ингода в районе Сухотино в Чите не соответствует нормам.В преддверии праздника Крещение Господне специалисты забайкальского Роспотребнадзора взяли пробы воды из купелей на озере Кенон и реке Ингоде в местах, где будут окунаться в проруби.