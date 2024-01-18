Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Жаль только, жить в это время чудесное, уж не придётся ни мне, ни тебе - Некрасов "Размышления у парадного подъезда""Пришло время пол...
  • Виктор Горшков
    Это просто межгосударственная между усобица.Поворот, которого...
  • Влад Владимиров
    Гнать надо поганой метлой подобных,не к этому дню сказано тут, тварей из России. Если на голову он тупой, то пусть о...Покинувшего Росси...

Вода из крещенской купели на Сухотино в Чите не прошла проверку

Вода из крещенской купели на Сухотино в Чите не прошла проверку

Проба воды из купели на реке Ингода в районе Сухотино в Чите не соответствует нормам.В преддверии праздника Крещение Господне специалисты забайкальского Роспотребнадзора взяли пробы воды из купелей на озере Кенон и реке Ингоде в местах, где будут окунаться в проруби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх