Вода из крещенской купели на Сухотино в Чите не прошла проверку

Проба воды из купели на реке Ингода в районе Сухотино в Чите не соответствует нормам.В преддверии праздника Крещение Господне специалисты забайкальского Роспотребнадзора взяли пробы воды из купелей на озере Кенон и реке Ингоде в местах, где будут окунаться в проруби.
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