Опубликованы кадры освобождения Сухой Балки

Появились кадры освобождения Сухой Балки в ДНР — населенный пункт находится к северу от Донецка. Бои там шли много месяцев, и вот теперь мотострелки уничтожили остатки боевиков в поселке и установили флаг России над одним из уцелевших зданий.
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