В Красногвардейском районе открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения оренбуржцам

Он работает на Республиканской улице В Красногвардейском районе Петербурга открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за наводнения, рассказали в пресс-службе районной администрации.