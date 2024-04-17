В Красногвардейском районе открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения оренбуржцам

Он работает на Республиканской улице В Красногвардейском районе Петербурга открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за наводнения, рассказали в пресс-службе районной администрации.
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