Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Бля,какое-то чмо....."Со мной никто не...
  • Елена Каратеева
    В одном французском фильме герой Жано Рено, съев кусок ветчины в ресторане, оценив плохое качество продукта, сказал:"...Такой порки Зелен...
  • сергей Лейтнер
    Понты - это навсегда! Это не лечится!"Со мной никто не...

Штраф за защиту. Суд наказал депутата Турусина, защищавшегося от нападения мигрантов

Штраф за защиту. Суд наказал депутата Турусина, защищавшегося от нападения мигрантов

Самарский суд оштрафовал депутата за стрельбу из травматики, когда тот защищался от бандитов.Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев выразил возмущение решением суда в отношении муниципального депутата Сергея Турусина, который применил травматическое оружие во время самообороны от нападавших на него и его подругу мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх