Штраф за защиту. Суд наказал депутата Турусина, защищавшегося от нападения мигрантов

Самарский суд оштрафовал депутата за стрельбу из травматики, когда тот защищался от бандитов.Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев выразил возмущение решением суда в отношении муниципального депутата Сергея Турусина, который применил травматическое оружие во время самообороны от нападавших на него и его подругу мигрантов.