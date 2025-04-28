На Западе нашли виноватого в провале Украины. И это не Трамп

Анатолий Рябенко

Подобное творилось и в прошедших веках. Но как видимо или забылось из-за частой смены руководителей этих стран или захотелось кому то подзаработать на военных поставках стран Запада в нападении на Россию. Раскручивая фашизм Запад как всегда хотел хорошего а получилось как всегда. Умышленная ошибка лютых врагов России, которым как всегда захотелось РЕВАНША. Вот его и получают с полна и во весь рост. Так будет и в будущем, что хотят повторить угробить Россию.