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На Западе нашли виноватого в провале Украины. И это не Трамп

На Западе нашли виноватого в провале Украины. И это не Трамп

Если бы мы не позволяли России продавать нефть и покупать запасные компоненты для вооружений, то она бы сейчас не добилась военного превосходства "Это ад".

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Комментарии
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Elena Guseva
Придурок вытащил это дерьмо из своей задницы?
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7 час.
Ayrat Мухаметшин
Откуда лезут эти авторы? На кол!
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5 час.
Анатолий Рябенко
Подобное творилось и в прошедших веках. Но как видимо или забылось из-за частой смены руководителей этих стран или захотелось кому то подзаработать на военных поставках стран Запада в нападении на Россию. Раскручивая фашизм Запад как всегда хотел хорошего а получилось как всегда. Умышленная ошибка лютых врагов России, которым как всегда захотелось РЕВАНША. Вот его и получают с полна и во весь рост. Так будет и в будущем, что хотят повторить угробить Россию.
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4 час.
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