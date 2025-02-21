Марко Рубио: США не будут диктовать Европе условия сделки с Россией

Ю

Юрий Зубрин

Так вот кто воюет с Россией !Оказывается НАТО ,а не Украина ...Теперь всплыла вся подноготная ,может хватит стеснять себя ,а наконец собраться и Е....Ь ,чтобы охладить этих зарвавшихся СКОТОВ!