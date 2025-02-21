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Царьград

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Марко Рубио: США не будут диктовать Европе условия сделки с Россией

Марко Рубио: США не будут диктовать Европе условия сделки с Россией

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил о независимости Европы и Украины в выборе условий соглашений с Россией.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Так вот кто воюет с Россией !Оказывается НАТО ,а не Украина ...Теперь всплыла вся подноготная ,может хватит стеснять себя ,а наконец собраться и Е....Ь ,чтобы охладить этих зарвавшихся СКОТОВ!
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