Стоит как «Феррари», пашет как бог: тест итальянского трактора McCormick

Компания «Юнайтед Индастриал», представляющая интересы Agro Tractors в РФ, показала ранее неизвестные российским фермерам модели итальянских колесных универсальных тракторов McCormick серий: Х7, Х8 и G Max 165.
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