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Госдолг Украины с февраля 2022 года увеличился в 3,5 раза

Госдолг Украины с февраля 2022 года увеличился в 3,5 раза

Агентство РИА Новости проанализировало информационную справку Министерства финансов Украины и подсчитало, что государственный внешний и внутренний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года.

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