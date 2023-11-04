Два россиянина были избраны в экспертные органы ООН

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Два россиянина - Вадим Лапутин и Евгений Калугин - были избраны на роль экспертов во вспомогательные органы Генассамблеи ООН в области административно-бюджетный вопросов.
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