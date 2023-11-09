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Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

Поляки блокировали автомобильные грузоперевозки с Украины @ Zuma/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками.

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