Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

Поляки блокировали автомобильные грузоперевозки с Украины @ Zuma/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками.
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