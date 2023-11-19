Боррель назвал, кто, по его мнению, должен контролировать поствоенный сектор Газа

По окончании войны сектором Газа должна руководить администрация Палестины, заявил Боррель. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее не исключал такой возможности, настаивая на «более широкой мирной инициативе» с Израилем Руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская национальная администрация (ПНА), а движение ХАМАС претендовать на власть в анклаве больше не сможет.