Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ предотвратила подрыв военного блогера «музыкальной колонкой»

ФСБ предотвратила подрыв военного блогера «музыкальной колонкой»

Федеральная служба безопасности России пресекла попытки украинских спецслужб устроить теракты против высокопоставленного российского военнослужащего и блогера, который освещает ход специальной военной операции.

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